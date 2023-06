Freenet: Kursziel bei 28,56 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Die Aktie von Freenet wird laut Analysten derzeit unterbewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt um +25,04% über dem aktuellen Kurs.

• Freenets gestrige Entwicklung: -0,87%

• Aktuelles Kurspotenzial: +25,04%

• Durchschnittliches Guru-Rating von Freenet: 4,09

In den letzten fünf Handelstagen hat die Aktie ein neutrales Verhalten gezeigt und verzeichnete eine Gesamtentwicklung von -0,17%, wobei sie am Vortag um -0,87% fiel. Obwohl sich der Markt aktuell neutral zu verhalten scheint, sind die Bankanalysten im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Potenzial auf 28.56 EUR liegt. Wenn dies zutrifft hätten Investoren eine Chance auf einen Anstieg in Höhe von +25,04%.

Zwar teilen nicht alle Analysten diese positive Einschätzung nach dem jüngsten neutralen Trend des Unternehmens; konkret sehen jedoch immer noch insgesamt...