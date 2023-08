Freenet: Kurspotential von über 32%

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Die Aktie von Freenet wird derzeit nach Ansicht von Analysten nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 28,56 Euro und damit um +32,22% höher als der aktuelle Kurs.

• Am 24.08.2023 hat die Aktie einen Anstieg von +0,28% verzeichnet.

• Der Guru-Rating beträgt nun 4,09.

In den letzten fünf Handelstagen konnte die Aktie ein Wachstum in Höhe von +1,22% aufweisen. Die Stimmung am Markt ist positiv gestimmt.

Obwohl einige Experten nicht mit dieser Entwicklung gerechnet haben dürften, sind sie optimistisch gestimmt hinsichtlich des Potenzials der Freenet-Aktie.

Aktuell empfehlen sieben Analysten den Kauf der Aktie und elf weitere setzen sie auf “Kaufen”. Weiterhin halten fünf Experten ihre Position bei “Halten”.

Dies ergibt eine positive Einschätzung sowie ein Guru-Rating von nunmehr 4,09 nach vorherigem...