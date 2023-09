Freenet: Analysten sehen Kursziel von 28,56 EUR - Kurspotenzial +28,42%

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Die Aktie des Telekommunikationsunternehmens Freenet wird derzeit nach Ansicht von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 28,56 EUR und damit um +28,42% über dem aktuellen Kurs.

• Freenet erzielt am 08.09.2023 eine Stagnation

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,17

In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg um +0,45%. Die Bankanalysten sind sich einig darüber, dass die Aktie in Zukunft an Wert gewinnen wird.

Laut ihrer Einschätzung bietet das aktuelle Preisniveau Investoren eine attraktive Renditemöglichkeit. Von insgesamt 23 Analysen empfehlen acht Experten den Kauf der Aktie und elf weitere sprechen sich zumindest für den Erwerb aus.

Vier Experten bewerten Freenet neutral mit “halten”. Der Anteil an optimistischen Stimmen beträgt somit +82,61%.

Das...