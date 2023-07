Freenet: Analysten sehen Kursziel bei 28,56 EUR - Potenzial von +24,17%

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Die Aktie von Freenet konnte gestern am Finanzmarkt eine moderate Kursentwicklung von +0,17% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich damit ein Gesamtergebnis von positiven +1,32%. Die Einschätzungen der Bankanalysten sind eindeutig: Sie halten die Aktie aktuell für unterbewertet und sehen das mittelfristige Kursziel bei 28,56 EUR. Bei einem aktuellen Kursniveau bedeutet dies ein Potential für Investoren in Höhe von rund +24,17%.

Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung nach der jüngsten Entwicklung des Trends. So empfehlen sieben Analysten den Kauf der Aktie als starkes Investment und elf weitere raten dazu mit dem Rating “Kauf”. Fünf Experten sehen die Bewertung “halten” als angemessen an.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,09.

