Freenet: Analysten sehen Kursziel bei 28,56 EUR - Potential von +24,50%

Die Aktie von Freenet hat in der vergangenen Handelswoche eine neutrale Entwicklung hingelegt. Gestern betrug das Minus am Finanzmarkt -0,78%. Die Experten in den Bankhäusern hatten jedoch mit einer solchen Stimmung gerechnet.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 28,56 EUR. Damit eröffnet sich ein attraktives Potential von +24,50% für Investoren. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten neutralen Trendentwicklung.

Von insgesamt 23 Anlageexperten empfehlen sieben die Aktie als starken Kauf und weitere elf setzen auf “Kauf”. Als neutral bewerten fünf Experten die Aktie von Freenet. Das positive Votum der Analystengemeinde bestätigt auch das Guru-Rating mit einem Wert von 4,09 (Guru-Rating ALT).

Zusammengefasst bietet sich aktuell Investoren ein Potenzial im Bereich von rund...