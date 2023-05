Freenet: Analysten sehen Kursziel bei 28,46 € - Potenzial von +8,21%

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Die Freenet-Aktie hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +1,39% verzeichnet. Am gestrigen Tag fiel sie um -0,08%. Die Bankanalysten sind sich jedoch einig: die Aktie ist unterbewertet und das mittelfristige Kursziel liegt bei 28,46 €.

• Freenet-Kurs um -0,08%

• Mögliches Kurspotenzial von +8,21%

• 78% positive Einschätzung der Analysten

Das bedeutet ein mögliches Potenzial von +8,21% für Investoren. Obwohl nicht alle Analysten diese Einschätzung teilen und es eine Bewertung “Verkauf” gibt,

beträgt der Anteil der optimistischen Experten immer noch 78%.

Das Guru-Rating wurde aufgrund des positiven Trends nun auf 4.04 angehoben (vorher: 4.13).