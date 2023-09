Freenet: Analysten sehen Kurspotenzial von +28,65% - Kursziel bei 28,56 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Die Aktie von Freenet wird derzeit laut Expertenmeinungen nicht adäquat bewertet und weist ein erhebliches Aufwärtspotential auf. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 28,56 EUR und somit um +28,65% höher als der aktuelle Wert.

• Am 31.08.2023 schließt Freenet mit einem stabilen Ergebnis von 0,00%

• Guru-Rating von Freenet bleibt konstant bei 4,17 Punkten

• Aktuell empfehlen 8 Analysten den Kauf der Aktie

Infolge einer positiven Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen (+3,26%) scheint die Stimmung am Markt relativ optimistisch zu sein. Dennoch sind sich nicht alle Analysten einig in Bezug auf das Kurspotenzial des Unternehmens.

Während insgesamt acht Experten einen starken Kauf empfehlen und elf weitere Optimismus zeigen (Rating “Kaufen”), halten vier Fachleute eine neutrale Bewertung (“Halten”) für angemessen.

Der...