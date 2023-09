Freenet: Analysten sehen Kurspotential von 28,56 EUR - eine Steigerung um +25,59%

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Die Aktie von Freenet erfuhr nach Ansicht der Analysten bislang keine adäquate Bewertung. Das wahre Kursziel liegt bei einem Anstieg um +25,59% zum aktuellen Stand.

• Freenet legte am 18.09.2023 um +2,25% zu

• Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 28,56 EUR

• 8 Analytiker empfehlen einen Kauf

Am gestrigen Tag konnte der Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +2,25% verzeichnen und auch im Verlauf der vergangenen fünf Handelstage gab es ein Plus in gleicher Höhe. Es scheint also gegenwärtig relativ optimistisch an den Märkten zuzugehen.

Obgleich diesbezüglich die Erwartungen seitens der Bankanalysten übertroffen werden konnten? Die Stimmung ist jedenfalls unübersehbar positiv.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für Freenet auf 28,56 EUR geschätzt.

Im Durchschnitt gehen die Bankanalysten davon aus, dass...