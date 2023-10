Freenet: Analysten sehen Kurspotential von +28,07% - Aktuell bei 28,56 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Freenet hat gestern am Markt eine moderate Entwicklung hingelegt und konnte ein Plus von +0,54% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen hat sich der Kurs um insgesamt +0,45% erhöht. Der Markt scheint somit aktuell neutral eingestellt zu sein.

Allerdings sind die Bankanalysten anderer Meinung und halten die Freenet-Aktie für unterbewertet. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel liegt bei 28,56 EUR – dies würde Investoren ein Potential von +28,07% bieten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht nach der jüngsten Entwicklung mit einem neutralen Trend.

Von acht befragten Analysten wird Freenet als “starker Kauf” empfohlen; elf weitere bewerten das Papier als “Kauf”. Vier weitere Experten vergeben ein “Halten”-Rating. Insgesamt sprechen somit 82,61% der Analysten noch immer eine positive Empfehlung...