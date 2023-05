Freenet: Analysten prognostizieren Kursanstieg auf 28,56 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Die Aktie von Freenet ist derzeit nach Ansicht von Experten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für das Unternehmen liegt bei 28,56 EUR, was einem Anstieg um +18,41% entspräche.

• Am 22.05.2023 verzeichnete die Aktie einen Rückgang von -0,50%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,04

• Von insgesamt 23 Bankanalysten empfehlen aktuell 18 den Kauf der Aktie

Am gestrigen Handelstag sank der Wert der Freenet-Aktien um -0,50%. Insgesamt betrachtet zeigt sich jedoch eine relativ neutrale Stimmung am Markt. Trotz des aktuellen Trends sind sieben Analysten optimistisch und bezeichnen die Aktie als starken Kauf. Elf weitere Experten sehen das Papier ebenfalls positiv und geben eine “Kauf”-Empfehlung ab. Vier weitere haben noch keine klare Meinung gebildet und halten die Bewertung neutral (“halten”). Nur einer sieht in dem...