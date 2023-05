Freenet: Analysten prognostizieren Kursanstieg auf 28,56 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Die Aktie von Freenet hat laut Experten derzeit noch nicht ihr volles Potenzial erreicht. Das wahre Kursziel liegt bei +17,63% über dem aktuellen Wert.

• Am 22. Mai 2023 stieg die Freenet-Aktie um +0,17%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 28,56 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,04

Am gestrigen Handelstag konnte die Freenet-Aktie einen Anstieg von +0,17% verbuchen und verzeichnete in den letzten fünf Handelstagen eine neutrale Entwicklung mit einem Plus von +0,09%. Aktuell scheint der Markt somit relativ ausgeglichen zu sein.

Obwohl einige Bankanalysten diese Entwicklung erwarteten, sind sie sich einig über das mittelfristige Potenzial der Aktie: Im Durchschnitt sehen sie das Kursziel bei 28,56 EUR – was einem möglichen Zuwachs von +17,63% entspricht. Einige Analysten teilen jedoch aufgrund des neutralen Trends zuletzt...