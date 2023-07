Freenet: Aktuelle Kursentwicklung und Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Am gestrigen Tag verzeichnete die Freenet-Aktie einen Verlust von -0,96%, was auf eine pessimistische Marktstimmung hinweist. In den letzten fünf Handelstagen hat sich der Abwärtstrend fortgesetzt und beträgt nun insgesamt -2,50%. Die Bankanalysten hingegen sind der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 28,56 EUR liegt.

• Am 10.07.2023 sank die Freenet-Aktie um -0,96%

• Das mittelfristige Kursziel für Freenet liegt bei 28,56 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +78,26%

Durchschnittlich gehen sieben Analysten davon aus, dass es sich hierbei um einen starken Kauf handelt. Weitere elf Experten bewerten die Aktie als kaufenswert mit einer eher vorsichtigen Haltung. Nur fünf haben ein neutrales “halten” Rating abgegeben.