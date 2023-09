Freenet: Aktuelle Bewertung nicht korrekt - Kursziel 28,56 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Analysten sind sich einig: Die Freenet-Aktie ist momentan unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei +31,73% über dem aktuellen Kurs.

• Freenet verlor am 27.09.2023 -0,18%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 28,56 EUR

• Nach dem Guru-Rating bleibt die Bewertung mit 4,17 unverändert

Freenets gestrige Entwicklung an der Börse war mit einem Verlust von -0,18% enttäuschend. In den letzten fünf Handelstagen musste das Unternehmen einen Rückgang von insgesamt -4,41% hinnehmen und scheint in einer pessimistischen Phase zu sein.

Die Frage ist nun: Hatten Analysten eine solche Entwicklung erwartet? Ihre Stimmung jedenfalls ist klar positiv.

Momentan wird Freenets mittelfristiges Kursziel auf 28,56 EUR geschätzt. Wenn diese Einschätzung der Bankanalysten zutrifft, würde dies Investoren ein Potenzial von +31,73% bieten –...