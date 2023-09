Freenet: Aktuell nicht richtig bewertet – Kursziel bei 28,56 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Die gestrige Kursentwicklung von Freenet am Finanzmarkt betrug +1,66%. In den letzten fünf Handelstagen gab es allerdings einen schwachen Trend und ein Minus von -2,65%. Die Bankanalysten sehen die Aktie als mittelfristig unterbewertet an und schätzen das Kursziel auf 28,56 EUR. Damit könnten Investoren aktuell ein Potenzial von +29,70% erzielen.

• Freenet: Am 28.09.2023 mit einem Plus von +1,66%

• Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten beträgt 28,56 EUR

• Optimistisch sind derzeit 82,61% aller Analysten (8 Kaufempfehlungen und 11 mal “Kauf”)

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,17

Trotz des schwachen Trends in den letzten Tagen bleiben die meisten Analysten optimistisch für die Zukunftsaussichten der Aktie. Von insgesamt 23 Experten empfehlen acht einen starken Kauf und elf setzen sie auf “Kauf”. Mit vier...