Freenet: Aktienanalyse zeigt Potenzial - Kursziel bei 28,20 €

Experten sehen das wahre Potenzial der Freenet-Aktie noch nicht ausgeschöpft und taxieren ein mittelfristiges Kursziel von 28,20 €. Dies entspricht einem Risiko für Investoren von -9,93%.

Aktuell konnte die Aktie eine positive Performance zeigen und stieg am 20.04.2023 um +0,24%. In den vergangenen fünf Handelstagen summierte sich der Zuwachs auf +1,60%, was die Zuversicht am Markt unterstreicht.

Analysten bewerten die Aktie unterschiedlich. Während einige sie als starken Kauf empfehlen oder zumindest zum Halten raten (6 bzw. 3), sprechen andere Experten sogar einen Verkauf aus (1).

Insgesamt sind jedoch über vier Fünftel der Analysten weiterhin optimistisch gestimmt und...