Freenet Aktie: Das wird teuer!

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz. In den letzten Monaten hat Freenet eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine positive Entwicklung hin.

Der Relative Strength Index (RSI) der Freenet-Aktie zeigt keine überkauften oder überverkauften Werte an, was zu einem neutralen Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage werden daher als neutral eingestuft.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Freenet im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche überbewertet. Die Redaktion gibt daher eine "Schlecht"-Einschätzung in dieser Kategorie ab.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien ist hingegen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wurden auch 9 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer gemischten Empfehlung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Freenet mit einer gemischten Bewertung versehen, wobei sowohl positive als auch negative Aspekte berücksichtigt werden.