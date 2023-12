Freenet Aktie: Das war nicht abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Freenet als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Freenet-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 81,08, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 45,69, was zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig zu erkennen. Die Stimmung für Freenet hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Hier wurde in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität für Freenet gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Freenet auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 7,59 % aus, was 1,93 Prozentpunkte mehr als der Branchendurchschnitt von 5,66 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der mögliche Mehrgewinn höher ist.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Freenet weist hier einen Wert von 44,17 auf, was deutlich teurer ist als der Durchschnitt in der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" und daher als überbewertet eingestuft wird. Das Branchen-KGV liegt bei 29,03, was einem Abstand von 52 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

