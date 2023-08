Freenet: Aktie unterbewertet - Potenzial von +32,96%

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Gestern verzeichnete die Freenet-Aktie einen Rückgang von -0,56%. In den vergangenen fünf Handelstagen zeigte sich jedoch ein neutraler Trend und eine Steigerung von +0,19%. Momentan sind Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 28,56 EUR liegt.

• Freenet am 25.08.2023 mit -0,56%

• Kursziel beträgt aktuell 28,56 EUR

• Anteil optimistischer Analysten liegt bei +78,26%

Die Experten sehen in diesem Fall ein mittelfristiges Kurspotenzial von +32,96%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends der letzten Zeit. So bewerten sieben Analysten die Aktie als stark kaufenswert und elf als kaufenswert. Fünf Experten halten es für ratsam zu halten.

Das “Guru-Rating” gibt derzeit ein Rating von 4.09 anstatt vorhergehender Bewertungen an.

