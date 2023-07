Freenet: Aktie unterbewertet - Potenzial von 25,04% laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Die Freenet-Aktie hat am gestrigen Tag an Wert verloren (-0,44%). In der vergangenen Handelswoche fielen die Ergebnisse sogar um -1,38%. Wie erwartet sind die Bankanalysten jedoch optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 28,56 EUR und bietet somit ein Potenzial von +25,04%. Obwohl nicht alle Experten diese Einschätzung teilen, empfehlen immerhin 7 Analysten den Kauf der Aktie. Weitere 11 bewerten sie als “Kauf” und nur wenige halten eine neutrale Position (“halten”).

Im Großen und Ganzen scheint sich das positive Guru-Rating mit einer Bewertung von 4,09 bestätigt zu haben.