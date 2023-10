Freenet-Aktie unangemessen bewertet - Kursziel 28,56 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Laut Analysten ist die Freenet-Aktie derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 28,56 EUR und somit +27,73% höher als der aktuelle Kurs.

• Freenet mit leichtem Rückgang von -0,89%

• Aktuelles Kurspotenzial beträgt +27,73%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,17

Am gestrigen Tag verlor die Freenet-Aktie -0,89%. In den letzten fünf Handelstagen konnte sie jedoch ein kleines Plus von +0.36% verbuchen. Somit scheint der Markt momentan relativ neutral zu sein.

Obwohl einige Analysten eine solche Entwicklung erwarteten, sind diese sich einig: das Kursziel von Freenet liegt bei 28.56 EUR. Sollten sie Recht behalten eröffnet dies Investoren ein Potential von +27.73%. Trotz des neutralen Trends in letzter Zeit teilen nicht alle Experten diese Ansicht.

Aktuell empfehlen acht Bankanalysten einen starken Kauf während elf weitere...