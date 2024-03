Freenet Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Aktienkurse werden nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Eine Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung bezüglich Freenet überwiegend positiv ist. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Allerdings zeigt die Analyse von Handelssignalen, dass diese zehn berechneten Signale hauptsächlich negativ sind, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird Freenet daher aufgrund der Stimmung als "Gut" eingestuft, während die Handelssignale eine "Schlecht" Bewertung ergeben.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Freenet derzeit bei 6,53 Prozent. Dies ist nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,74 Prozent. Die Differenz von +0,79 Prozent zur Branche führt zu einer "Neutral"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Im Hinblick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Freenet weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 (52,86 Punkte) als auch der RSI25 (39,62 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für den Aktienkurs.

Fundamental betrachtet ist Freenet im Vergleich zum Branchendurchschnitt unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 41,12 liegt die Aktie 5 Prozent unter dem Branchen-KGV von 43,13. Daher wird Freenet auf fundamentaler Basis als "Gut" empfohlen.