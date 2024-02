Freenet Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Aktienkurs von Freenet hebt sich deutlich von der durchschnittlichen Performance der Telekommunikationsdienste-Branche ab. Mit einer Rendite von 24,72 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt Freenet um mehr als 30 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 0,04 Prozent. Auch im Bereich der drahtlosen Telekommunikationsdienste übertrifft Freenet mit einer Rendite von 24,68 Prozent deutlich den Branchendurchschnitt. Diese starke Entwicklung führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für Freenet ist gemischt. Während in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen zu finden waren, wurden in den letzten Tagen auch vermehrt negative Themen diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung der Anleger-Stimmung, wobei insbesondere viele negative Signale zu verzeichnen waren.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Freenet mit 42,38 über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als teuer angesehen werden kann und eine schlechte Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Freenet zeigt eine negative Dynamik des Aktienkurses an, was zu einer schlechten Bewertung führt. Sowohl der RSI als auch der RSI25 weisen auf eine ungünstige Entwicklung hin, was zu einem Gesamtrating "Schlecht" führt.