Freenet: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 28,20 €

Die Freenet-Aktie wird aktuell von Bankanalysten als unterbewertet betrachtet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 28,20 €, was einem potenziellen Verlust von -9,72% entspricht.

• Am 21.04.2023 stieg die Freenet-Aktie um +0,24%

• Guru-Rating jetzt bei 82,61 nach zuvor “Guru-Rating ALT”

• Einige Analysten sehen die Entwicklung jedoch positiv

Am gestrigen Handelstag legte der Wert der Freenet-Aktie um +0,24% zu und summierte sich somit auf einen Anstieg von +1,52% in den vergangenen fünf Tagen. Die Stimmung am Markt scheint aktuell relativ optimistisch zu sein.

Acht Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und sechs weitere bezeichnen sie als kaufenswert aber nicht euphorisch.

Drei Experten halten ihre Position neutral während lediglich ein Analytiker zum Verkauf rät.

Das insgesamt positive Bild spiegelt sich auch im...