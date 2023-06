Freenet: Aktie hat Kurspotenzial von fast 24%

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Die Freenet-Aktie ist laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 28,56 EUR und liegt damit um +23,96% über dem aktuellen Kurs.

• Freenet legt am 16.06.2023 um +0,52% zu

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt bei 4,09

Am vergangenen Handelstag verzeichnete die Aktie ein Plus von +0,52%. In den letzten fünf Handelstagen betrug das Wachstum insgesamt +0,88%, was auf eine relative Marktnormalität hindeutet.

Obwohl einige Bankanalysten mit dieser Entwicklung gerechnet hatten, herrscht allgemein eine positive Stimmung an den Märkten. Derzeit beträgt das mittelfristige Kursziel von Freenet rund 28,56 EUR.

Während sieben Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und elf weitere optimistisch sind und einen Kauf empfehlen (Gesamtoptimismus: +78,26%), halten sich fünf Experten neutral. Es gibt...