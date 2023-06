Freenet: Aktie aktuell unterbewertet - Kursziel bei 28,56 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Nach Einschätzung von Finanzanalysten wird die Aktie von Freenet derzeit unterschätzt. Das wahre Ziel liegt bei 28,56 EUR und damit +25,48% höher als der gegenwärtige Wert.

• Am 09.06.2023 verlor Freenet -0,35%

• Guru-Rating bleibt unverändert mit 4,09

• Laut Analysten hat die Aktie ein starkes Kaufpotenzial

In den vergangenen fünf Handelstagen fiel die Frequent-Aktie um insgesamt -1,39%, was auf eine eher pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Obwohl nicht alle Analysten diese Meinung teilen, sind sich viele Bankexperten einig: Die mittelfristigen Aussichten für Freenets Aktienkurs liegen in einem Aufschwung bis zum Zielwert von 28,56 EUR und bieten somit Investoren einen Gewinnspanne von +25,48%. Von den insgesamt 23 bewertenden Experten sehen sieben die Aktie als stark oder sehr kaufenswert an. Elf weitere beurteilen...