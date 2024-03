Freenet Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Aktienkurs von Freenet hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,05 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche im Durchschnitt um 2,45 Prozent, was einer Outperformance von +12,6 Prozent für Freenet entspricht. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -7,83 Prozent im letzten Jahr, wobei Freenet 22,88 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält Freenet ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Freenet eingestellt waren. An 13 Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, ohne dass eine negative Diskussion festgestellt wurde. An einem Tag waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Freenet daher eine "Gut"-Einschätzung. Jedoch haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, von denen die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigt, was zu einer "Schlecht" Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Freenet von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenpolitik von Freenet weist nur eine geringfügig höhere Ausschüttung auf als der Durchschnitt der Branche Drahtlose Telekommunikationsdienste, mit einem Unterschied von 0,88 Prozentpunkten (6,53 % gegenüber 5,65 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Freenet-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 23,69 EUR lag und der letzte Schlusskurs (25,98 EUR) somit um +9,67 Prozent abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs von 25,14 EUR auf ähnlichem Niveau (+3,34 Prozent) liegt. Insgesamt erhält die Freenet-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.