Freenet Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Aktienkurs von Freenet hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 15,05 Prozent erzielt, was mehr als 22 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite in der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche lag bei 1,98 Prozent, und auch hier übertrifft Freenet mit einer Rendite von 13,07 Prozent deutlich den Durchschnitt. Aufgrund dieser starken Performance im vergangenen Jahr hat Freenet ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

Die Diskussionsintensität über Freenet im Internet ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das Anleger-Sentiment zeigt hauptsächlich positive Meinungen, jedoch wurden auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben. Insgesamt ergibt sich daher auf analytischer Ebene ein "Schlecht"-Signal und eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Freenet-Aktie momentan überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf der 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch -verkauft und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Freenet eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.