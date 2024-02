Freenet Aktie: Was wird das noch werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Der Relative Strength Index (RSI) der Freenet-Aktie liegt bei 54,74, was auf eine neutrale Situation hindeutet, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies ergibt eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 65, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienstesektor liegt die Rendite der Freenet-Aktie mit 24,72 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 0,71 Prozent. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Freenet-Aktie daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild über die Aktie in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung führt. Jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Freenet-Aktie mit 24,06 EUR um +1,39 Prozent vom GD200 (23,73 EUR) entfernt ist, was als "Neutral"-Signal bewertet wird. Der GD50 weist einen Kurs von 25,35 EUR auf, was zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -5,09 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Freenet-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.