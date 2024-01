Freenet Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Die technische Analyse der Freenet-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 23,82 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 25,98 EUR weicht somit um +9,07 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (25,61 EUR), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,44 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Freenet-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurde Freenet von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch in den Diskussionen rund um den Wert wurden überwiegend positive Themen angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Allerdings wurden auch 8 Schlecht-Signale herausgefiltert, wodurch eine "Schlecht" Empfehlung ausgesprochen wird. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") liegt die Rendite von Freenet mit 24,72 Prozent mehr als 29 Prozent darüber. Dies ist auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Drahtlosen Telekommunikationsdienste"-Branche von 2,49 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine starke Aktivität in Bezug auf Freenet, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Freenet bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

