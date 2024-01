Freenet Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Der Aktienkurs von Freenet hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 32,73 Prozent erzielt, was im Vergleich zur "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche eine Outperformance von +29,27 Prozent bedeutet. Im Gegensatz dazu verzeichnete der "Telekommunikationsdienste"-Sektor insgesamt eine mittlere Rendite von -3,81 Prozent, was zeigt, dass Freenet mit einem Wert von 36,54 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Freenet ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Bewertung der relativen Stärke wird deutlich, dass die Freenet-Aktie derzeit überverkauft ist, basierend auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage mit einem Wert von 10,34 Punkten. Demzufolge erhält sie ein "Gut"-Rating. Im Gegensatz dazu ist Freenet auf der 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Freenet bei trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 23,66 EUR, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 25,76 EUR eine Abweichung von +8,88 Prozent bedeutet. Auf dieser Basis erhält Freenet somit eine positive Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 25,08 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentalen Aspekten wird Freenet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als überbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 41,54 liegt die Aktie 22 Prozent über dem Branchen-KGV von 33,96, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

