Freenet Aktie: So kann man sich irren!

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Die Freenet-Aktie hat in den letzten Tagen die 200-Tage-Linie (GD200) von 23,82 EUR überschritten und wird daher positiv eingestuft. Der Aktienkurs liegt aktuell bei 25,24 EUR, was einem Abstand von +5,96 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 25,64 EUR ergibt sich eine Differenz von -1,56 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Die Gesamteinschätzung auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Jedoch zeigen statistische Auswertungen der letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In den letzten Wochen wurde bei Freenet eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies spiegelt sich in einer Tendenz zu negativen Themen in den sozialen Medien wider. Darüber hinaus wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Daten weist die Freenet-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 42 auf, was einer Überbewertung im Vergleich zur Branche entspricht. Aufgrund des KGV wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Sollten Freenet Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Freenet jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Freenet-Analyse.

Freenet: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...