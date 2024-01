Freenet Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Derzeit schüttet Freenet nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Drahtlose Telekommunikationsdienste, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Differenz beträgt 0,87 Prozentpunkte (6,53 % gegenüber 5,66 %).

Die Anlegerstimmung bezüglich Freenet war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv. In den Social Media gab es insgesamt 13 positive und ein negatives Feedback. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils negativ waren. Daher erhält Freenet in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt die Rendite von Freenet mit 32,73 Prozent mehr als 36 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Freenet-Aktie im längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage mit einem Wert von 23,67 EUR (+6,97 Prozent Abweichung im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 25,32 EUR) gut abschneidet. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt (25,12 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,8 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Freenet auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

