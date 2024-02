Freenet Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für den Freenet-Aktienkurs liegt der RSI bei 62, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beträgt 41,71 und führt ebenfalls zu einer neutralen Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" konnte Freenet eine Rendite von 24,72 Prozent erzielen, was mehr als 29 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von 2,08 Prozent in den letzten 12 Monaten kommt, liegt Freenet mit 22,64 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Freenet festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Bezüglich der Kommunikationsfrequenz wurden weder Zunahmen noch Abnahmen an Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Freenet daher auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Freenet beträgt aktuell 6,53 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 5,51 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von +1,02 Prozent zur Branche und führt zu einer "Gut"-Einschätzung der Redaktion bezüglich der Dividendenpolitik der Aktie.

