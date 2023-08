Freenet-Aktie: Marktstimmung geprägt von großer Skepsis!

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Freenet hat kürzlich seine Quartalszahlen vorgestellt und konnte dabei die Aktionäre ohne negative Überraschungen erfreuen. Es gab sogar einige positive Trends zu verzeichnen. Das IPTV-Geschäft um waipu.tv hat erheblichen Zuwachs erfahren, wobei der Anbieter zum ersten Mal innerhalb eines Quartals über 100.000 neue Kunden begrüßen durfte und die Gesamtzahl der Nutzer auf rund 1,2 Millionen erhöht wurde.

Auch in Sachen Mobilfunk gab es Wachstum zu beobachten und der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent auf satte 632,10 Millionen Euro an. Ebenso konnte eine Steigerung von drei Prozent des Ebitda festgestellt werden, welches mit insgesamt 126,50 Millionen Euro angegeben wurde. Scheinbar ist Freenet also auf einem guten Kurs.

Freenet: Ist das genug?

Die Aktie profitierte davon allerdings kaum. Am Freitag konnten...