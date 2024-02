Freenet Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Der Relative Strength Index: Wenn man die Dynamik eines Aktienkurses bewerten möchte, kann man auf den bekannten Relative Strength Index, den RSI, zurückgreifen. Dabei wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI-Wert für Freenet liegt bei 62, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 41,71, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Vergleich des Aktienkurses in der Branche: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienste-Sektor liegt die Rendite von Freenet bei 24,72 Prozent, was mehr als 29 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 2,08 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Freenet mit 22,64 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz lassen Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Freenet wurde in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Freenet daher auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.

Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Freenet-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 23,82 EUR mit dem aktuellen Kurs (25,88 EUR), ergibt sich eine Abweichung von +8,65 Prozent. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so beträgt dieser aktuell 25,63 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlicher Höhe (+0,98 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Freenet auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

