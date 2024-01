Freenet Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

In den vergangenen 12 Monaten konnte Freenet eine Performance von 32,73 Prozent erzielen, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche eine Outperformance von +29,84 Prozent bedeutet. Im Gegensatz dazu verzeichnete der "Telekommunikationsdienste"-Sektor insgesamt eine mittlere Rendite von -5,23 Prozent, was Freenet um 37,96 Prozent übertrifft und somit zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Freenet derzeit bei 23,79 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 26,42 EUR aufweist. Dies führt zu einer positiven Bewertung "Gut". Im Vergleich dazu beträgt der GD50 der letzten 50 Tage 25,51 EUR, was eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Mit Blick auf die Dividendenrendite ergibt sich eine aktuelle Rendite von 6,53 Prozent, die nur leicht unter dem Mittelwert von 6,64 Prozent liegt. Aufgrund dessen wird die Dividendenpolitik von Freenet von Analysten als "Neutral" bewertet.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Freenet-Aktie aktuell überverkauft ist, was zu einem zugehörigen "Gut"-Rating führt. Die Betrachtung des RSI über die letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Einstufung, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Freenet.

