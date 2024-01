Freenet Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der Freenet-RSI liegt derzeit bei 51,02, was als "Neutral" eingestuft wird. Für einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beläuft sich der RSI auf 52,79, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienste-Sektor hat Freenet eine Rendite von 32,73 Prozent erzielt, was mehr als 36 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von 3,01 Prozent, wobei Freenet mit 29,73 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

Das Sentiment und Buzz um Freenet hat sich in den letzten Wochen positiv verändert. Dies wird aufgrund der positiven Auffälligkeiten in den sozialen Medien mit einem "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammenfassend erhält Freenet in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Freenet-Aktie bei 23,67 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 25,32 EUR liegt (+6,97 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält Freenet eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 25,12 EUR, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (+0,8 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung. In Summe wird Freenet auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

