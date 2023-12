Freenet Aktie: Interessante Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Die technische Analyse von Freenet zeigt, dass der aktuelle Kurs von 25,44 EUR um +4,22 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Einstufung jedoch bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +8,07 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmung bezüglich Freenet in den letzten vier Wochen verschlechtert. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch die Kommunikationsfrequenz hat leicht abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche hat Freenet in den letzten 12 Monaten eine Performance von 28,12 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +29,05 Prozent im Branchenvergleich, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um -0,93 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich mit dem gesamten "Telekommunikationsdienste"-Sektor liegt die Performance von Freenet mit 35,91 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer weiteren Bewertung als "Gut" in dieser Kategorie führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Freenet bei 44,17, was über dem Branchendurchschnitt von 29,07 liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis.

