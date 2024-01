Freenet Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit nur zwei Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Allerdings haben sich die Anleger in letzter Zeit verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Freenet unterhalten. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es gab 9 "Schlecht"-Signale und kein "Gut"-Signal, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führte. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" erzielte Freenet eine Rendite von 32,73 Prozent, was mehr als 37 Prozent über dem Sektordurchschnitt liegt. Die Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" erzielte eine mittlere Rendite von 2,52 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Freenet mit 30,22 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Freenet mit 25,94 EUR derzeit +1,93 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +9,13 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Freenet liegt derzeit bei 41, was bedeutet, dass die Börse 41,54 Euro für jeden Euro Gewinn von Freenet zahlt. Dies sind 20 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Drahtlose Telekommunikationsdienste" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 34. Aus diesem Grund wird der Titel überbewertet und daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

