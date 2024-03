Freenet Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Aktienkurs von Freenet hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 15,05 Prozent erzielt, was mehr als 22 Prozent über dem Branchendurchschnitt der "Telekommunikationsdienste" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Drahtlosen Telekommunikationsdienste"-Branche von 1,98 Prozent, liegt Freenet mit 13,07 Prozent deutlich darüber. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für Freenet ist überwiegend positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gibt jedoch auch einige "Schlecht"-Signale, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Freenet mit 6,53 % etwas über dem Branchendurchschnitt der Drahtlosen Telekommunikationsdienste (5,7 %), was zu einer neutralen Einstufung führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Schlusskurs von Freenet sowohl über den letzten 200 Handelstagen als auch über den letzten 50 Handelstagen in der Nähe des gleitenden Durchschnitts liegt. Daher erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Neutral"-Rating.