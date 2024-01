Freenet Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

In den letzten Wochen nahm die Anzahl der negativen Kommentare über Freenet in den sozialen Medien zu, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht". Die hohe Frequenz der Diskussionen über Freenet und die gestiegene Aufmerksamkeit der Anleger lassen darauf schließen, dass das Unternehmen aktuell viel Aufmerksamkeit erhält. Aufgrund dessen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Freenet-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 23,63 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 25,34 EUR liegt, was einem Unterschied von +7,24 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (24,94 EUR), liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (+1,6 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt wird die Freenet-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" erzielte die Freenet-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 33,27 Prozent, was 36,87 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt 2,95 Prozent, wobei Freenet aktuell 30,32 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den vergangenen Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Darüber hinaus zeigt die Analyse konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien, wobei 7 Schlecht- und 0 Gut-Signale identifiziert wurden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf dieser Ebene. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Die Analyse der verschiedenen Bewertungsfaktoren deutet darauf hin, dass die Freenet-Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen wird.

