Freenet Aktie: Alles kein Problem!

Der Aktienkurs von Freenet hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 15,05 Prozent erzielt, was mehr als 22 Prozent über dem Branchendurchschnitt für Telekommunikationsdienste liegt. Die Rendite für die "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche betrug im gleichen Zeitraum lediglich 1,9 Prozent, was Freenet mit 13,15 Prozent deutlich übertrifft. Aufgrund dieser starken Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Freenet derzeit eine Rendite von 6,53 % auf, was nur geringfügig über dem Branchendurchschnitt von 5,61 % liegt. Die Differenz von 0,92 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Freenet-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 23,72 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 26 EUR liegt, was einem Unterschied von +9,61 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt dieser bei 25,17 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+3,3 Prozent), was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Freenet-Aktie in Bezug auf die charttechnische Entwicklung daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf Freenet, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls stabil, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.