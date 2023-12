Freenet Aktie: Alles nach Plan!

Die Freenet-Aktie liegt mit einem Kurs von 25,34 EUR derzeit um +1,6 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, wird die Aktie jedoch positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +7,24 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Telekommunikationsdienstes hat die Freenet-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,27 Prozent erzielt, was 37,05 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 3,11 Prozent, wobei Freenet aktuell 30,16 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine positive Stimmung und Einschätzungen rund um die Freenet-Aktie hin. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um das Unternehmen. Die Redaktion bewertet daher die Anlegerstimmung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Freenet liegt bei 36,54, was als "Neutral" eingestuft wird, und der RSI25 bei 47, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

