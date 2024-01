Freemelt Holding AB Aktie: Das ist die Höhe!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich Freemelt war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wie eine Auswertung von Kommentaren und Beiträgen zeigt. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert besprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Freemelt haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es gab keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen in den Kommentaren und Beiträgen in den sozialen Medien. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Freemelt zeigt einen Wert von 9,29, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Für den RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt der Wert bei 31, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält Freemelt für diese Kategorie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Freemelt mit 6,84 SEK aktuell 22,36 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was kurzfristig als positiv bewertet wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +5,56 Prozent, was ebenfalls eine positive Einschätzung aus charttechnischer Sicht ergibt. Insgesamt wird die Aktie für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.