Freeman Gold Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Freeman Gold-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 42, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch auf 25-Tage-Basis ist Freeman Gold weder überkauft noch überverkauft (Wert: 48,39), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Freeman Gold.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt keine signifikante Veränderung im Vergleich zum normalen Niveau, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Freeman Gold-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Die Anleger-Stimmung bei Freeman Gold in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergibt, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse spielen trendfolgende Indikatoren eine Rolle, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der sowohl auf 50- als auch auf 200-Tage-Basis betrachtet wird. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt für die Freeman Gold-Aktie beträgt aktuell 0,18 CAD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs (0,125 CAD) liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,13 CAD, was nahe dem letzten Schlusskurs (-3,85 Prozent) liegt und daher zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit für Freeman Gold auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.