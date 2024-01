Freeman Gold Aktie: Alles nach Plan!

Die technische Analyse zeigt, dass die Freeman Gold derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) beträgt 0,17 CAD, während der Aktienkurs bei 0,12 CAD liegt, was einer Abweichung von -29,41 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,13 CAD weist eine Abweichung von -7,69 Prozent auf. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz im Durchschnitt liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird Freeman Gold in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 50, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt eine "Neutral"-Einschätzung. Somit wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen sind. Überwiegend wurden neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Aktie von Freeman Gold wird daher bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.