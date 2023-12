Freeline Therapeutics Holdings Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten basieren, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben die Kommentare und Beobachtungen zu Freeline Therapeutics auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese neutral waren. Auch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen in den sozialen Medien zu Freeline Therapeutics diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtungen erhält die Aktie die Bewertung "Neutral" in Bezug auf die Stimmung.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Freeline Therapeutics einmal mit "Gut" und kein einziges Mal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Freeline Therapeutics. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 6,44 USD bewertet und erwarten eine Entwicklung von 24,22 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 8 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Freeline Therapeutics liegt bei 43,75, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,91, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Freeline Therapeutics derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,6 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (6,44 USD) um +40 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 5,25 USD, was einer Abweichung von +22,67 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut"-wert eingestuft.