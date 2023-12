Freelancer Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Freelancer Aktienkurs wurde kürzlich in einer umfassenden Analyse betrachtet, um die aktuellen Einschätzungen und Stimmungen der Anleger zu bewerten. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden dabei sorgfältig untersucht. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigte die Analyse interessante Ausprägungen: Die Aktivität war deutlich geringer, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen verzeichnete eine positive Änderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.

Beim Blick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass dieser bei 60 liegt, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie die Gesamtbewertung "Neutral".

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs der Freelancer bei 0,22 AUD liegt, während der Aktienkurs selbst 0,19 AUD beträgt. Dies führt zu einer Distanz von -13,64 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Ähnlich verhält es sich beim GD50, der einen Stand von 0,22 AUD aufweist, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtbewertung "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Freelancer wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Größtenteils neutral waren die Anleger an insgesamt sechs Tagen eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Zusammenfassend ergibt sich für die Freelancer Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Basis der verschiedenen analysierten Kriterien.