Freelancer Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die technische Analyse von Aktienkursen kann Anlegern wichtige Informationen darüber geben, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein Indikator, der dabei betrachtet wird, ist der gleitende Durchschnitt, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Für die Freelancer-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 0,22 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,185 AUD liegt, was einer Abweichung von -15,91 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,21 AUD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -11,9 Prozent entspricht. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren wird die Freelancer-Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger Einfluss auf Aktienkurse haben. Eine Analyse der Kommentare und Beiträge zu Freelancer in sozialen Medien ergab, dass die Stimmung neutral ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Freelancer-Aktie ergibt die Analyse der letzten 7 und 25 Tage, dass das Wertpapier als überkauft eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Diese verschiedenen Analysen führen insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für die Freelancer-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Sentiments.