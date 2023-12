Freehold Royalties Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die technische Analyse der FreeNeutral Royalties-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 14,29 CAD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs bei 14,12 CAD liegt und somit einen Abstand von -1,19 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 14,21 CAD, was einer Differenz von -0,63 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Branchenvergleich zur "Energie"-Branche weist die FreeNeutral Royalties-Aktie eine Rendite von -9,6 Prozent auf, was mehr als 9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die eine mittlere Rendite von -0,49 Prozent aufweist, liegt die Rendite der FreeNeutral Royalties-Aktie mit 9,1 Prozent deutlich niedriger. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen FreeNeutral Royalties. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die FreeNeutral Royalties-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 14,73, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 56,42 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.